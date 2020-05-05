Заболевшего коронавирусом калининградского врача третью неделю не могут отключить от кислорода

5 Май 2020 2020-05-05T23:45:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник 4 мая министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сообщил о калининградских медиках, заражающихся коронавирусом и отказывающихся от госпитализации.

- Самое сложное – заставить лечиться медработников. Они вообще ничего не хотят делать, - заявил министр.

- А почему? – переспросили журналисты.

- Потому что они медработники, - ответил Кравченко. – Сначала мы очень долго проходили фазу отрицания, когда сами медработники не хотели признавать факт наличия коронавирусной инфекции. Они говорили: «Да ладно, сейчас мы все быстро переболеем и получим коллективный иммунитет». Фокус не прошел.

Далее Кравченко привел конкретный пример.

- У нас сейчас есть один доктор в достаточно тяжелом состоянии. Длительное время мы не можем его убрать с кислорода, - продолжил он. - Это доктор из областной больницы. Он по-прежнему кислородозависимый. Наверное, третью неделю продолжается период его болезни. По-прежнему мы не можем избавиться от дыхательной недостаточности.

Есть, по словам Кравченко, и пролеченные доктора с поражением ткани легких.

- Эта бравада о том, что «сейчас мы все быстро переболеем, и потом все будет хорошо», сегодня уже редко звучит, - добавил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU