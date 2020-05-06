Прогноз калининградского минздрава о развитии эпидемии коронавируса: Тяжелый период будет с 20 мая

6 Май 2020 2020-05-06T01:18:49+03:00

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В понедельник 4 мая министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко журналисты попросили рассказать о прогнозах на развитие эпидемии, о которых ранее уже упоминал губернатор Антон Алиханов.

- Мы делали два сценария: позитивный и негативный, - ответил Кравченко. - Сегодня мы видим позитивный сценарий, но когда я кому-то рассказывал позитивный сценарий, мне говорили: «Негативный лучше не рассказывайте», потому что позитивный тоже довольно-таки тяжелый по количеству заболевших. Мы сегодня идем по примерному стандартному сценарию распространения вирусных инфекций – это удвоение числа больных за декаду времени. Почему мы на пик не вышли? Потому что мы еще пока идем в этой всей логике. Цифры наши сходятся с отклонениями меньше 10%.

Кравченко также предупредил, что пик заболевания еще впереди.

- Тяжелый период будет с 20 мая. Для нас и для здравоохранения, - добавил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU