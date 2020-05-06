2020-05-06T01:38:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области коронавирусом болеет уже несколько детей

Самому младшему пациенту всего три года
Иван МАРКОВ
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Коронавирусом болеют и дети, но пока не в тяжелой формеКоронавирусом болеют и дети, но пока не в тяжелой формеФото: Игорь БУЛАТОВ
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В понедельник 4 мая министра здравоохранения Калининградской области Александра Кравченко журналисты попросили рассказать, есть ли среди заразившихся коронавирусом беременные женщины и дети.

- На сегодня у нас беременных нет, а детки есть, к сожалению. Они болеют, но тяжелых детей на сегодня нет. Были детки совсем маленькие – был малыш трехлетний, подростки были, но в целом все более-менее благополучно.

- А какой процент заболевших детей?

- Небольшой. Точно не скажу, но он меньше 10%, - ответил Кравченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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