В Калининградской области выявлено 17 новых случаев коронавируса
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 583 случая заболевания
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
В Калининградской области за сутки выявлено 17 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 583 случая заболевания.
За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1462 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU