В Калининградской области выявлено 17 новых случаев коронавируса

6 Май 2020 2020-05-06T10:38:39+03:00

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 583 случая заболевания

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В Калининградской области за сутки выявлено 17 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 583 случая заболевания.

За последние сутки в России выявлено 10 559 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 40,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 86 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1462 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU