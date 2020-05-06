В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девочку

6 Май 2020 2020-05-06T10:41:26+03:00

В ночь на 5 мая девочка ушла из дома на Советском проспекте

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Отдел полиции Центрального района Калининграда объявил в розыск 15-летнюю Анастасию Бушуеву. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в ночь на 5 мая девочка ушла из дома на Советском проспекте и до настоящего времени ее местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы светлые до плеч.

Была одета: черная куртка, черные кроссовки, серые спортивные штаны.

В случае, если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 8 (4012) 552-075, 8 (4012) 552-098 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU