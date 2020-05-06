Оперштаб: Все новые случаи коронавируса в Калининграде выявлены у пациентов старше 18 лет

6 Май 2020 2020-05-06T11:01:32+03:00

В семи случаях коронавирус выявлен у пациентов с пневмонией

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В Калининградской области за минувшие сутки выявлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Все заболевшие старше 18 лет, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.

В семи случаях коронавирус выявлен у пациентов с пневмонией, также выявлено 10 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.

«По каждому случаю начаты противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения и обследования», - сообщили в оперштабе.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 583 случая заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU