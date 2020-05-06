На Южном обходе Калининграда «Фольксваген» отбросило на ограждение: есть пострадавший

6 Май 2020 2020-05-06T11:14:10+03:00

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Во вторник днем на автодороге Южный обход в ДТП пострадал пассажир «Фольксвагена». Об этом «Комсомолке сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла на втором километре трассы. Водитель фуры «Рено» врезался в «Фольксваген», после чего легковушку отбросило на дорожное ограждение.

В результате ДТП травмы получил 25-летний пассажир «Фольксвагена», его доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU