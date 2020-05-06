В Калининграде отремонтируют дома возле музыкального фонтана

6 Май 2020 2020-05-06T11:25:36+03:00

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В Калининграде в этом году в рамках реализации проекта «Музейный квартал» пройдёт капитальный ремонт домов возле музыкального фонтана. Об этом сообщается на странице регионального фонда капремонта в «Фейсбук».

«Эскизы внешнего облика домов разработаны согласно единой архитектурной концепции. Приступят непосредственно к работам уже в июне. Проектом предусмотрены долговечные навесные системы вентилируемого фасада», - сообщили в фонде. Общая стоимость ремонта составит около 100 млн. рублей, основная часть денег – 75 млн рублей выделили из областного бюджета. Еще 20 млн. рублей - средства местного бюджета, 5 млн. - средства собственников.

ИСТОЧНИК KP.RU