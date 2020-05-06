2020-05-06T11:25:36+03:00
Общество

В Калининграде отремонтируют дома возле музыкального фонтана

Эскизы внешнего облика домов разработаны согласно единой архитектурной концепции
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Региональный фонд капитального ремонта
Изменить размер текста:

В Калининграде в этом году в рамках реализации проекта «Музейный квартал» пройдёт капитальный ремонт домов возле музыкального фонтана. Об этом сообщается на странице регионального фонда капремонта в «Фейсбук».

«Эскизы внешнего облика домов разработаны согласно единой архитектурной концепции. Приступят непосредственно к работам уже в июне. Проектом предусмотрены долговечные навесные системы вентилируемого фасада», - сообщили в фонде. Общая стоимость ремонта составит около 100 млн. рублей, основная часть денег – 75 млн рублей выделили из областного бюджета. Еще 20 млн. рублей - средства местного бюджета, 5 млн. - средства собственников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде ограбили курьера по доставке еды
Калининградец пытался вывезти из области тягач без уплаты таможенных платежей
В Калининградской области за пять дней задержали 49 пьяных водителей
В Гусеве мошенники представились коллекторами и вынесли имущество из квартиры
В Калининграде за сутки более тысячи человек проверили на коронавирус
В Калининграде отремонтируют дома возле музыкального фонтана
На Южном обходе Калининграда «Фольксваген» отбросило на ограждение: есть пострадавший
Оперштаб: Все новые случаи коронавируса в Калининграде выявлены у пациентов старше 18 лет
В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девочку
В Калининградской области выявлено 17 новых случаев коронавируса
В Калининградской области коронавирусом болеет уже несколько детей
Прогноз калининградского минздрава о развитии эпидемии коронавируса: Тяжелый период будет с 20 мая
Заболевшего коронавирусом калининградского врача третью неделю не могут отключить от кислорода
Александр Кравченко рассказал об умершем коронавирусном больном, отказавшемся от госпитализации в Калининграде
Около 40% заболевших коронавирусом в Калининграде попадают в больницы с пневмонией
В Калининграде ожидание пациентами «скорой помощи» увеличилось до 3-4 часов
Александр Кравченко выступил за всеобщий масочный режим в Калининградской области
В калининградском аэропорту «Храброво» появился новый авиаперевозчик