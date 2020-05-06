В Калининграде за сутки более тысячи человек проверили на коронавирус

6 Май 2020 2020-05-06T12:00:40+03:00

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В Калининградской области за сутки на коронавирус проверили 1138 человек. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

Сейчас в области на COVID-19 проверили 23 760. Под медицинским наблюдением остаются 1818 человек, в том числе, 167 человек в условиях обсерватора.

Всего в регионе с начала пандемии выздоровело 143 человека, умерли 11 человек.

Как ранее писала «Комсомолка», в области подтверждено 583 случая заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU