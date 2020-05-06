В Гусеве мошенники представились коллекторами и вынесли имущество из квартиры

6 Май 2020 2020-05-06T12:17:28+03:00

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На днях в квартиру жителя Гусева постучались двое незнакомцев. Мужчины представились коллекторами и потребовали возместить долг его недавно умершего отца.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального управления МВД, у горожанина не оказалось денег, поэтому «коллекторы» согласились забрать имущество - телевизор, пылесос и мобильный телефон.

Вскоре мужчина понял, что стал жертвой обмана и позвонил в полицию. Полицейские выяснили приметы злоумышленников и в тот же день задержали их. В ходе обыска у них изъяли краденые вещи.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», им грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU