В Калининградской области за пять дней задержали 49 пьяных водителей

6 Май 2020 2020-05-06T12:23:22+03:00

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В Калининградской области с 1 по 5 мая инспекторы ГИБДД выявили и задержали 49 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Пятеро водителей попались на повторном пьяном вождении, им грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.

В ГИБДД напоминают, что сообщить о пьяных водителях, а также о нарушения Правил дорожного движения можно по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU