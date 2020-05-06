В Калининградской области за пять дней задержали 49 пьяных водителей
Пятеро водителей попались на повторном пьяном вождении
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Калининградской области с 1 по 5 мая инспекторы ГИБДД выявили и задержали 49 пьяных водителей. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Пятеро водителей попались на повторном пьяном вождении, им грозит уголовная ответственность и крупный денежный штраф.
В ГИБДД напоминают, что сообщить о пьяных водителях, а также о нарушения Правил дорожного движения можно по телефону 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU