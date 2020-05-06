Калининградец пытался вывезти из области тягач без уплаты таможенных платежей

6 Май 2020 2020-05-06T12:33:38+03:00

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Калининградские таможенники выявили попытку уклонения от уплаты таможенных платежей. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Инцидент произошел на таможенном посту в Чернышевском. Там сотрудники оперативного отдела таможни задержали седельный тягач DAF XF с измененным номером VIN.

«Водитель пытался выехать за пределы региона, несмотря на то, что грузовик две недели назад был ввезен на территорию области из иностранного государства для разборки на узлы и агрегаты, без выдачи ПТС, по таможенной процедура «свободная таможенная зона» - то есть без уплаты таможенных платежей», - сообщили в пресс-службе таможни, отметив, что таможенные платежи за грузовик составили 1,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU