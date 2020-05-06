2020-05-06T12:57:12+03:00
Общество

В Калининграде ограбили курьера по доставке еды

Инцидент произошел ночью на улице Озерной
Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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В Калининграде полицейские по горячим следам раскрыли ограбление курьера по доставке еды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел ночью на улице Озерной. Заказавший еду горожанин отказался оплачивать продукты и отобрал их.

«Злоумышленник, находясь в гостях у приятеля, сделал заказ в одной из городских пиццерий. Когда курьер прибыл, мужчина встретил его на улице, завёл в подъезд и, угрожая отвёрткой, отобрал 2 пиццы, роллы и другие заказанные продукты. К моменту задержания подозреваемый вместе с приятелем успели съесть похищенное», - сообщили в полиции.

Сотрудники ППС по горячим следам задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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