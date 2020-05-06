В Калининграде ограбили курьера по доставке еды
В Калининграде полицейские по горячим следам раскрыли ограбление курьера по доставке еды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел ночью на улице Озерной. Заказавший еду горожанин отказался оплачивать продукты и отобрал их.
«Злоумышленник, находясь в гостях у приятеля, сделал заказ в одной из городских пиццерий. Когда курьер прибыл, мужчина встретил его на улице, завёл в подъезд и, угрожая отвёрткой, отобрал 2 пиццы, роллы и другие заказанные продукты. К моменту задержания подозреваемый вместе с приятелем успели съесть похищенное», - сообщили в полиции.
Сотрудники ППС по горячим следам задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU