В Калининграде ограбили курьера по доставке еды

6 Май 2020 2020-05-06T12:57:12+03:00

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В Калининграде полицейские по горячим следам раскрыли ограбление курьера по доставке еды. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел ночью на улице Озерной. Заказавший еду горожанин отказался оплачивать продукты и отобрал их.

«Злоумышленник, находясь в гостях у приятеля, сделал заказ в одной из городских пиццерий. Когда курьер прибыл, мужчина встретил его на улице, завёл в подъезд и, угрожая отвёрткой, отобрал 2 пиццы, роллы и другие заказанные продукты. К моменту задержания подозреваемый вместе с приятелем успели съесть похищенное», - сообщили в полиции.

Сотрудники ППС по горячим следам задержали ранее неоднократно судимого 32-летнего мужчину. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU