2020-05-06T13:18:42+03:00
Общество

В Калининграде льготникам начали выдавать транспортные карты

6, 7, 8 мая киоски работают с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде возобновлена выдача транспортных карт льготникам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Получить льготную карту «Волна Балтики» можно в МКУ «ЦОДИПП» по адресу: ул. Ю. Гагарина, 103-103 «а», тем гражданам, которые там подавали заявление, по предварительной записи по телефону 31-20-30.

С 6 по 8 мая года карту можно получить в киосках по реализации проездных билетов по следующим правилам:

- Киоск на ул. 9 Апреля – граждане, которые подавали заявление на оформление транспортной карты в киоск на ул. 9 Апреля;

- Киоск на ул. Леонова - граждане, которые подавали заявление на оформление транспортной карты в киоски на ул. Леонова и ЦПКИО;

- Киоск на КДЦ «Киноленд» (бывш. кинотеатр «Родина») - граждане, которые подавали заявление на оформление транспортной карты в киоски на Южном вокзале и КДЦ «Киноленд»;

- Киоск на Черняховского (Центральный рынок) - граждане, которые подавали заявление на оформление транспортной карты в киоски на ул. Черняховского (ОП «Центральный рынок») и ОП «Гостиница Калининград».

6, 7, 8 мая киоски работают с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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