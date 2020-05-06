Военные химики проведут дезинфекцию военкоматов в Калининградской области

6 Май 2020 2020-05-06T14:38:17+03:00

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Служащие отдельной роты радиационной, химической и биологической защиты Балтийского флота, подразделений РХБЗ армейского корпуса и соединения морской пехоты флота приступили к проведению дезинфекции военкоматов в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Военные химики продезинфицируют внутренние помещения приемно-технической комиссии Балтийского флота, областного сборного пункта, площадки вокруг зданий на территории военкоматов. В общей сложности будет продезинфицировано более 5 тысяч квадратных метров территорий военкоматов, расположенных в 9 городах Калининградской области.

Для дезинфекции зданий и помещений используется специальный раствор, состоящий из полуторапроцентного водного раствора 2/3 гипохлорита кальция, который распыляется в помещениях с помощью специальных устройств. Кроме того, военные применяют специальные авторазливочные станции, предназначенные для дегазации, дезактивации и дезинфекции отдельных участков местности и дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU