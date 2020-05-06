В Краснознаменске двое браконьеров незаконно добыли косулю и зайца

6 Май 2020 2020-05-06T14:43:09+03:00

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В Краснознаменском районе инспекторы ГИБДД задержали двух браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Автоинспекторы остановили УАЗ ночью в районе поселка Лагерное. При досмотре в автомобиле были обнаружены туши косули и зайца, а также гладкоствольное ружье и патроны.

У водителя и пассажира не было разрешения на добычу животных. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU