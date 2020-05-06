2020-05-06T14:43:09+03:00
Общество

В Краснознаменске двое браконьеров незаконно добыли косулю и зайца

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Краснознаменском районе инспекторы ГИБДД задержали двух браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Автоинспекторы остановили УАЗ ночью в районе поселка Лагерное. При досмотре в автомобиле были обнаружены туши косули и зайца, а также гладкоствольное ружье и патроны.

У водителя и пассажира не было разрешения на добычу животных. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота», санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде 15-летняя школьница угнала машину и попала в ДТП
В Калининграде после ремонта открылось полноценное движение по ул. Киевской
Калининградке по ошибке выдали крупную сумму в кассе банка
За пять дней в регионе в ДТП пострадали 17 человек, двое погибли
В Краснознаменске двое браконьеров незаконно добыли косулю и зайца
Военные химики проведут дезинфекцию военкоматов в Калининградской области
В Калининграде льготникам начали выдавать транспортные карты
В Калининграде ограбили курьера по доставке еды
Калининградец пытался вывезти из области тягач без уплаты таможенных платежей
В Калининградской области за пять дней задержали 49 пьяных водителей
В Гусеве мошенники представились коллекторами и вынесли имущество из квартиры
В Калининграде за сутки более тысячи человек проверили на коронавирус
В Калининграде отремонтируют дома возле музыкального фонтана
На Южном обходе Калининграда «Фольксваген» отбросило на ограждение: есть пострадавший
Оперштаб: Все новые случаи коронавируса в Калининграде выявлены у пациентов старше 18 лет
В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девочку
В Калининградской области выявлено 17 новых случаев коронавируса
В Калининградской области коронавирусом болеет уже несколько детей
Прогноз калининградского минздрава о развитии эпидемии коронавируса: Тяжелый период будет с 20 мая
Заболевшего коронавирусом калининградского врача третью неделю не могут отключить от кислорода
Александр Кравченко рассказал об умершем коронавирусном больном, отказавшемся от госпитализации в Калининграде
Около 40% заболевших коронавирусом в Калининграде попадают в больницы с пневмонией
В Калининграде ожидание пациентами «скорой помощи» увеличилось до 3-4 часов
Александр Кравченко выступил за всеобщий масочный режим в Калининградской области
В калининградском аэропорту «Храброво» появился новый авиаперевозчик