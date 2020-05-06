За пять дней в регионе в ДТП пострадали 17 человек, двое погибли

6 Май 2020 2020-05-06T15:02:16+03:00

Также в течение пяти дней в Калининградской области зарегистрировано 72 ДТП без пострадавших

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С 1 по 5 мая в Калининградской области произошло 10 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В этих авария 17 человек получили травмы различной степени тяжести, два человека погибли. Смертельное ДТП произошло на Советском проспекте вечером 3 мая, когда мотоцикл врезался в легковой автомобиль, поворачивающий на улицу Гайдара.

Также в течение пяти дней в Калининградской области зарегистрировано 72 ДТП без пострадавших. Инспекторы ГИБДД привлекли к ответственности 23 водителя, которые перевозили детей без специальных удерживающих кресел. Еще 50 водителей были оштрафованы за непредоставление преимущества пешеходам.

ИСТОЧНИК KP.RU