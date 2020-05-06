Калининградке по ошибке выдали крупную сумму в кассе банка

6 Май 2020 2020-05-06T15:31:14+03:00

На женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество»

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В апреле в отделение банка на улице Дзержинского пришла женщина, которая хотела поменять 100 евро. Сотрудница банка по ошибке выдала клиентке неверную сумму – 78 тысяч рублей.

Горожанка не сообщила кассиру об ошибке и спокойно ушла, сотрудница банка вскоре обратилась в полицию.

Участковые просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. В отношении 31-летней жительницы Калининграда возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU