Калининградке по ошибке выдали крупную сумму в кассе банка
На женщину завели уголовное дело по статье «Мошенничество»
.Фото: Александр Подгорчук
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В апреле в отделение банка на улице Дзержинского пришла женщина, которая хотела поменять 100 евро. Сотрудница банка по ошибке выдала клиентке неверную сумму – 78 тысяч рублей.
Горожанка не сообщила кассиру об ошибке и спокойно ушла, сотрудница банка вскоре обратилась в полицию.
Участковые просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемой. В отношении 31-летней жительницы Калининграда возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальная санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU