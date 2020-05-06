2020-05-06T16:45:51+03:00
Общество

В Калининграде после ремонта открылось полноценное движение по ул. Киевской

В результате капремонта улица стала четырёхполосной, с ещё одной дополнительной полосой слева
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде накануне завершился капитальный ремонт улицы Киевской, в среду открылось полноценное движение для всех видов транспорта по ул. Киевской и её пересечению с площадью/проспектом Калинина. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В результате капремонта Киевская стала четырёхполосной, с ещё одной дополнительной полосой слева. С перекрёстка убрали затруднявшую движение булыжную мостовую, а ограждение, разметка, новые светофоры и дорожные знаки сделали это место безопасным как для водителей, так и для пешеходов.

Вскоре на улице смонтируют реверсивные светофоры перед путепроводами для большей оптимизации движения в зависимости от направления потока в течение дня.

«Открытие движения по обновлённому участку ул. Киевской, особенно по перекрёстку, и возобновление движения по проспекту Калинина дает возможность для полномасштабного ремонта соседней улицы Багратиона, где со стороны ул. Октябрьской уже начались подготовительные работы», - отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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