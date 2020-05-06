В Калининграде 15-летняя школьница угнала машину и попала в ДТП

6 Май 2020 2020-05-06T17:11:47+03:00

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На днях 39-летний калининградец познакомился в интернете с двумя 15-летними девушками и пригласил их в гости. Ну и конечно, решил похвастаться, что у него есть машина. Когда он вышел из комнаты, одна из девушек схватила ключи от автомобиля и покинула с подругой квартиру.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, школьницы отправились кататься по городу, однако вскоре молодая водитель не справилась с управлением и врезалась в другую машину.

Подростки были доставлены в отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

ИСТОЧНИК KP.RU