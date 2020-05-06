В Гусеве мужчина поджег собутыльника

6 Май 2020 2020-05-06T18:50:10+03:00

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В больницу Гусева доставили 28-летнего местного жителя с термическими ожогами тела. Медики оказали пострадавшему помощь и сообщили об инциденте полицейским.

В ходе проверки выяснилось, что горожанин ранее пригласил к себе домой нескольких знакомых. С одним из гостей возник конфликт, в ходе которого злоумышленник облил хозяина квартиры горючей жидкостью и поджег.Пока другие горожане тушили мужчину, поджигатель покинул квартиру.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и вскоре задержали его. 46-летний местный житель был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. На него завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU