Браконьер выловил в Калининградском заливе рыбы на 155 тыс рублей

6 Май 2020 2020-05-06T18:46:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Транспортные полицейские задержали в акватории Калининградского залива браконьера. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

33-летний житель Черняховска выловил при помощи самодельных лесковых сетей 180 экземпляров рыбы ценных пород: судака, леща, окуня, плотвы, густеры и камбалы. Ущерб водным биологическим ресурсам оценили в 155 тысяч рублей.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух.

ИСТОЧНИК KP.RU