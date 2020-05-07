На строительство и ремонт дорог в Калининграде потратят больше миллиарда рублей

7 Май 2020 2020-05-07T03:00:18+03:00

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в 2020 году на строительство и ремонт дорог в регионе будет потрачено более миллиарда рублей. При этом основные средства будут выделены на транспортные магистрали в Москоском районе Калининграда.

- В общей сложности на дорожные работы в Калининграде в 2020 году направлено более миллиарда рублей. Как в текущем, так и в следующем году планируем сделать акцент на решении проблем Московского района. Кроме того, стоит вопрос с транспортным обеспечением Восточного микрорайона и строящихся социальных объектов, – сказал Антон Алиханов.

Глава области пояснил, что в этом году будет отремонтирована улица Клиническая, где сейчас проводятся работы по регулировке бортовых камней и укладке тротуарной плитки. Кроме того, ремонтные работы пройдут на улицах Инженерно, Батальной, Багратиона, Виктора Гюго и Маршала Баграмяна.

В следующем году будут запущены крупные инфраструктурные проекты. Как сообщили в областном правительстве, рядом с историческим двухъярусным мостом начнется строительство нового путепровода через Преголю, завершится проектирование Аллеи Смелых, будет разработана проектная документация по третьей очереди Восточной эстакады.

- Для того, чтобы улучшить сообщение северной и южной частей Калининграда, - пояснили в региональном правительстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU