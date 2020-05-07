Владельцы джипов, выехавшие на пляж в Янтарном, попали на двойные штрафы

7 Май 2020 2020-05-07T03:02:47+03:00

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В течение майских праздников полицейские составили десятки протоколов о нарушении режима самоизоляции. Наиболее горячо было в самом Калининграде, а также в приморских муниципалитетах, куда могли приехать только те, кто имеет в городах у моря прописку. Таковы жесткие условия режима самоизоляции.

В частности, в Янтарном сотрудники полиции выявили сразу девятерых нарушителей, выехавших на пляж и в прибрежную зону на джипах. Что интересно, штраф владельцы внедорожников заплатят не только за нарушение режима самоизоляции, но и за ненадлежащее использование прибрежной водоохранной зоны.

- В частности, на пятерых водителей составлены протоколы, которые направлены в Западно-Балтийское территориальное управление федерального агентства по рыболовству для принятия решения, - пояснили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

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За майские праздники в Калининграде оштрафовали 70 человек за нарушение самоизоляции

В Калининградской области за прошедшие майские праздники сотрудники полиции составили за нарушение режима самоизоляции 70 протоколов. Из них, 64 - по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и 6 – в отношении родителей, которые отпустили своих детей гулять без присмотра и тем самым подвергли их здоровье опасности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU