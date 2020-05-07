2020-05-07T03:02:47+03:00
Общество

Владельцы джипов, выехавшие на пляж в Янтарном, попали на двойные штрафы

Полиция задержала девять автомобилей в прибрежной зоне
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В течение майских праздников полицейские составили десятки протоколов о нарушении режима самоизоляции. Наиболее горячо было в самом Калининграде, а также в приморских муниципалитетах, куда могли приехать только те, кто имеет в городах у моря прописку. Таковы жесткие условия режима самоизоляции.

В частности, в Янтарном сотрудники полиции выявили сразу девятерых нарушителей, выехавших на пляж и в прибрежную зону на джипах. Что интересно, штраф владельцы внедорожников заплатят не только за нарушение режима самоизоляции, но и за ненадлежащее использование прибрежной водоохранной зоны.

- В частности, на пятерых водителей составлены протоколы, которые направлены в Западно-Балтийское территориальное управление федерального агентства по рыболовству для принятия решения, - пояснили в пресс-службе УМВД по Калининградской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За майские праздники в Калининграде оштрафовали 70 человек за нарушение самоизоляции

В Калининградской области за прошедшие майские праздники сотрудники полиции составили за нарушение режима самоизоляции 70 протоколов. Из них, 64 - по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» и 6 – в отношении родителей, которые отпустили своих детей гулять без присмотра и тем самым подвергли их здоровье опасности (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владельцы джипов, выехавшие на пляж в Янтарном, попали на двойные штрафы
На строительство и ремонт дорог в Калининграде потратят больше миллиарда рублей
Браконьер выловил в Калининградском заливе рыбы на 155 тыс рублей
В Гусеве мужчина поджег собутыльника
В Калининграде 15-летняя школьница угнала машину и попала в ДТП
В Калининграде после ремонта открылось полноценное движение по ул. Киевской
Калининградке по ошибке выдали крупную сумму в кассе банка
За пять дней в регионе в ДТП пострадали 17 человек, двое погибли
В Краснознаменске двое браконьеров незаконно добыли косулю и зайца
Военные химики проведут дезинфекцию военкоматов в Калининградской области
В Калининграде льготникам начали выдавать транспортные карты
В Калининграде ограбили курьера по доставке еды
Калининградец пытался вывезти из области тягач без уплаты таможенных платежей
В Калининградской области за пять дней задержали 49 пьяных водителей
В Гусеве мошенники представились коллекторами и вынесли имущество из квартиры
В Калининграде за сутки более тысячи человек проверили на коронавирус
В Калининграде отремонтируют дома возле музыкального фонтана
На Южном обходе Калининграда «Фольксваген» отбросило на ограждение: есть пострадавший
Оперштаб: Все новые случаи коронавируса в Калининграде выявлены у пациентов старше 18 лет
В Калининграде объявили в розыск пропавшую 15-летнюю девочку
В Калининградской области выявлено 17 новых случаев коронавируса
В Калининградской области коронавирусом болеет уже несколько детей
Прогноз калининградского минздрава о развитии эпидемии коронавируса: Тяжелый период будет с 20 мая
Заболевшего коронавирусом калининградского врача третью неделю не могут отключить от кислорода
Александр Кравченко рассказал об умершем коронавирусном больном, отказавшемся от госпитализации в Калининграде
Около 40% заболевших коронавирусом в Калининграде попадают в больницы с пневмонией
В Калининграде ожидание пациентами «скорой помощи» увеличилось до 3-4 часов
Александр Кравченко выступил за всеобщий масочный режим в Калининградской области
В калининградском аэропорту «Храброво» появился новый авиаперевозчик