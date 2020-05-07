На калининградца завели два уголовных дела за угрозы убийством соседям

7 Май 2020 2020-05-07T10:26:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Калининграде в течение дня дважды угрожал соседям убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Коммунистической. 32-летний мужчина заметил на лестничной площадке грязь и отходы, которые, по его мнению, оставил сосед, ранее неоднократно мусоривший в подъезде.

«Встретившись со злоумышленником, горожан сделал ему замечание, на что подозреваемый достал нож и стал угрожать убийством. Аналогичный инцидент произошел часом позже, когда уже другой житель дома пришел к мужчине делать замечание. Однако злоумышленник, вооружившись гвоздодёром, стал высказывать угрозы убийством. Оба горожанина, зная о криминальном прошлом соседа, восприняли его угрозы всерьез и обратились за помощью в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД..

Участковые опросили потерпевших, провели поквартирный опрос и установили свидетелей инцидентов. Подозреваемого задержали, на него завели два уголовных дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU