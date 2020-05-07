На калининградца завели два уголовных дела за угрозы убийством соседям
Житель Калининграде в течение дня дважды угрожал соседям убийством. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Инцидент произошел в одном из домов на улице Коммунистической. 32-летний мужчина заметил на лестничной площадке грязь и отходы, которые, по его мнению, оставил сосед, ранее неоднократно мусоривший в подъезде.
«Встретившись со злоумышленником, горожан сделал ему замечание, на что подозреваемый достал нож и стал угрожать убийством. Аналогичный инцидент произошел часом позже, когда уже другой житель дома пришел к мужчине делать замечание. Однако злоумышленник, вооружившись гвоздодёром, стал высказывать угрозы убийством. Оба горожанина, зная о криминальном прошлом соседа, восприняли его угрозы всерьез и обратились за помощью в полицию», - сообщили в пресс-службе УМВД..
Участковые опросили потерпевших, провели поквартирный опрос и установили свидетелей инцидентов. Подозреваемого задержали, на него завели два уголовных дела по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU