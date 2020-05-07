За сутки в Калининградской области выявлено 16 новых случаев коронавируса

7 Май 2020 2020-05-07T10:47:36+03:00

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 599 случаев заражения

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За сутки в Калининградской области выявлено 16 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 599 случаев заражения.

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2476 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU