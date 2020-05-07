В оперштабе сообщили подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
В двух случаях коронавирус выявлен у пациентов с пневмонией
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За сутки в Калининградской области выявили 16 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших возросло до 599 человек.
В двух случаях коронавирус выявлен у пациентов с пневмонией, в том числе один тяжелый, кроме этого, выявлено 6 случаев острой респираторной инфекции. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 8 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции.
«По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения и обследования», - заявили в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU