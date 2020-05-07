2020-05-07T11:19:18+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в четверг нет света и воды

Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в четверг, 7 мая, в течение дня не будет электричества в домах на пяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов не будет электричества по ул. Батальная 1, 5,6,7,9; ул. Машиностроительная 2; ул. Судостроительная 10, ул. К. Маркса 56-60,62-64,66-74,76-78, ул. Комсомольская 18,22,72,75,78,77-79а, 80-82а.

До шести вечера будет также отключена вода на ул. Батальная 1, 6; ул. Машиностроительная 2. До 18 часов не будет работать светофор на пересечении ул. Комсомольская - ул. Чекистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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