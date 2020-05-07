В Калининграде за сутки выписали 11 человек, переболевших коронавирусом
Всего в регионе выздоровели 154 человека
.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Калининградской области по состоянию на четверг, 7 мая, выздоровели 154 человека, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Днем ранее выздоровевших было 143 человека, сообщили «Комсомолке» в региональном оперативном штабе.
Сейчас в области на COVID-19 обследовано 24 513 человек, это на 753 человека больше, чем накануне.
Под медицинским наблюдением остаются 2099 жителей региона.
Как ранее писала «Комсомолка», всего в Калининградской области с начала пандемии зарегистрировано 599 случаев заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU