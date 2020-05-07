На ул. Судостроительной в Калининграде сгорел внедорожник
В результате пожара выгорел моторный отсек
.Фото: Александр Подгорчук
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Ночью в Калининграде на улице Судостроительной сгорел автомобиль. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуация в 02:44. В автомобиле «Митсубиси Паджеро» 2008 выгорел моторный отсек.
Пострадавших нет. На пожар привлекался пожарный расчет ПСЧ-4, в составе 5 человек и 1 единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU