7 Май 2020 2020-05-07T12:22:59+03:00

В небе над центром города пролетели 20 самолетов и вертолетов

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В четверг, 7 мая, в Калининграде прошла генеральная репетиция воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. . 9 мая морская авиация порадует ветеранов и жителей Калининграда красивым пролётом над городом, сообщает пресс-служба Балтфлота.

В небе над центром Калининграда пролетели 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.

Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.

Авиация взлетела сразу с трех аэродромов Калининградской области – Чкаловска под Калининградом, Черняховска и с военного аэродрома в поселке Донское.

ИСТОЧНИК KP.RU