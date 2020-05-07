В Калининграде прошла генеральная репетиция воздушного парада
В четверг, 7 мая, в Калининграде прошла генеральная репетиция воздушного парада, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. . 9 мая морская авиация порадует ветеранов и жителей Калининграда красивым пролётом над городом, сообщает пресс-служба Балтфлота.
В небе над центром Калининграда пролетели 20 самолетов и вертолетов - истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и КА-27ПС.
Высота полета боевых машин составляла от 150 до 300 метров при скоростях от 160 до 550 километров в час в зависимости от типа воздушного судна.
Авиация взлетела сразу с трех аэродромов Калининградской области – Чкаловска под Калининградом, Черняховска и с военного аэродрома в поселке Донское.
ИСТОЧНИК KP.RU