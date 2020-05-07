В Калининграде таксист снял со счета пьяного пассажира 300 тыс рублей

7 Май 2020 2020-05-07T12:51:57+03:00

Пассажир рассказал водителю, что недавно продал квартиру и стал жертвой злоумышленника

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В Калининграде сотрудники отдела «К» регионального управления МВД раскрыли кражу крупной суммы денег с банковского счета. Об этом «Комсомолке» рассказала начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая.

35-летний таксист заметил возле отделений одного из банков пьяного мужчину, который пытался перевести деньги с одного своего счета на другой, однако из-за отсутствия паспорта в операции ему было отказано. Таксист согласился довезти 56-летнего пенсионера до дома за документами, а во время поездки выведал у него конфиденциальную информацию. Пассажир рассказал водителю, что недавно продал квартиру, и на счету у него осталось более 300 тысяч рублей.

Злоумышленник подсмотрел ПИН-код, когда горожанин повторно осуществлял денежный перевод. После чего он отвез потерпевшего в полубессознательном состоянии домой и похитил забытые им в салоне автомобиля мобильный телефон и банковскую карту.

При помощи мобильного приложения банка, установленного на похищенном смартфоне, водитель такси перевел деньги обратно со счета на карту и в течение нескольких дней обналичил 305 тысяч рублей в различных банкоматах, при этом скрывая свое лицо под медицинской маской и темными очками. После совершения хищения таксист сжег похищенные телефон и карту, а деньги потратил на личные нужды.

Сотрудники полиции подробно опросили потерпевшего, проанализировали маршрут передвижения в день исчезновения денег и смогли задержать подозреваемого.

На него Следственная часть регионального УМВД возбудила уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств», максимальная санкция которой составляет 6 лет лишения свободы.

«Следствием СЧ УМВД принимаются меры, направленные на арест принадлежащего подозреваемому имущества, в целях обеспечения компенсации понесенного потерпевшим ущерба. Расследование продолжается», - уточнила подробности раскрытия преступления Светлана Поставничая.

ИСТОЧНИК KP.RU