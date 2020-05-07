Алиханов объяснил резкое снижение новых случаев коронавируса в Калининграде
Это связано со вспышкой заболеваемости в областной больнице
.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Калининградской области за последние два дня в несколько раз снизилось количество выявленных пациентов с коронавирусом. Так, 5 мая в регионе было выявлено 42 новых случая, однако уже 6 мая – 17 случаев, 7 мая – 16 случаев.
Как сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Instagram, снижение количества новых случаев связана с окончанием выявления заболевших в областной клинической больнице.
«Поэтому и падение у нас», - написал глава региона.
Напомним, ранее сообщалось, что в областной больнице заболели как минимум 50 медицинских сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU