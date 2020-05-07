Алиханов объяснил резкое снижение новых случаев коронавируса в Калининграде

7 Май 2020 2020-05-07T13:10:21+03:00

Это связано со вспышкой заболеваемости в областной больнице

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В Калининградской области за последние два дня в несколько раз снизилось количество выявленных пациентов с коронавирусом. Так, 5 мая в регионе было выявлено 42 новых случая, однако уже 6 мая – 17 случаев, 7 мая – 16 случаев.

Как сообщил губернатор Антон Алиханов в своем Instagram, снижение количества новых случаев связана с окончанием выявления заболевших в областной клинической больнице.

«Поэтому и падение у нас», - написал глава региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в областной больнице заболели как минимум 50 медицинских сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU