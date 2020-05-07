Калининградец на угнанной машине врезался в столб и другой автомобиль

7 Май 2020 2020-05-07T13:18:47+03:00

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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В Знаменске местный житель угнал машину и попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

22-летний пьяный житель Знаменска заметил, что его родственник оставил ключи в замке зажигания своего «Опеля». Мужчина решил отправиться в Гвардейске, однако на улице Тельмана не справился с управлением и врезался в столб, а затем в другой автомобиль.

После совершения ДТП он попытался скрыться, однако его задержали прохожие, которые удерживали его до прибытия полиции.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU