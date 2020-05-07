На стройке в Калининграде рабочего завалило кирпичами

7 Май 2020 2020-05-07T13:33:02+03:00

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Сегодня, 7 мая на одном из строительных объектов в Калининграде погиб рабочий.

Согласно предварительной информации Следственного Управления СКР по региону, все произошло в процессе возведения многоквартирного жилого дома на улице Согласия. При перемещении подъемным краном паллеты с кирпичами, последняя смогла достичь только высоты 7 этажа, после чего рухнула вниз. В результате стройматериалами засыпало 21-летнего гастарбайтера, который получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался до прибытия «Скорой помощи».

- По данному факту в следственном отделе по Ленинградскому району организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в СУ СКР. - Выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти рабочего назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU