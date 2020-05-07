2020-05-07T13:41:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Стало известно, где в Калининграде бесплатно раздают маски, антисептик и перчатки

Волонтеры два дня будут работать на Московском проспекте
Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде с четверга 7 мая начнется бесплатная раздача масок, одноразовых перчаток и антисептика возле «Виктории» по адресу: Московскии проспект, 258. У торгового центра волонтеры будут работать два дня: 7 и 8 мая.

Как рассказал «Комсомолке» организатор акции Олег, подходить за средствами индивидуальной защиты можно с 15:00.

Прежде Олег раздавал только маски (их «разлетелось» уже несколько тысяч), которые производил в Калининграде. Но недавно к нему обратилась девушка и захотела помочь.

- Она калининградка, но не афиширует себя. Связана с бизнесом и медициной. Она закупила в Москве перчатки и антисептик, и мы теперь все это тоже раздаем, - говорит Олег. – Только антисептика закупили несколько сот литров. Разливаем в бутылочки по 50 мл. Напечатали этикетки, до 2 часов ночи их клеили…

Маски раздают не только горожанам, но и отдают торговым центрам, в больницы, в социальные учреждения.

Речь идет о многоразовых масках, которые сделаны из четырех слоев полимерного материала. Такие маски можно (и нужно) обеззараживать. По словам Олега, сделать это легко в микроволновке.

Кстати, 9 и 10 мая с 15:00 Олег планирует раздавать маски и антисептик у «Виктории» в Гурьевске (ул. Каштановая, 1а).

ИСТОЧНИК KP.RU

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