Жители Калининграда задолжали за тепло более 1 млрд рублей

7 Май 2020 2020-05-07T14:16:06+03:00

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В Калининграде долг потребителей тепла по состоянию на 1 мая составил 1 млрд 429 млн рублей. 73% задолженности – 1,04 млрд рублей приходится на физических лиц, сообщает пресс-служба городской администрации.

Предприятия и организации бюджетной сфера должны «Калининградтеплосети» 96 млн рублей, еще 250 млн рублей задолжали собственники и арендаторы нежилых помещений. 39 млн рублей - это долг управляющих организаций и застройщиков.

Должники уже получили 1133 судебных приказов о взыскании задолженности по оплате за фактически потребленную тепловую энергию и пени за несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги на сумму 9,2 млн. руб. При этом, пеня за март и апрель 2020 года не начисляется, отметили в администрации Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU