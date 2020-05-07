В Калининграде волонтеры раздают горожанам георгиевские ленточки
В Калининграде стартовала акция «Георгиевская ленточка» в новом формате. Как сообщает пресс-служба городской администрации, посредством социальных сетей можно передать эстафету #георгиевскаяленточка своим близким, друзьям и коллегам.
Кроме этого, члены молодежных организаций и волонтеры вышли на улицы города и, соблюдая меры предосторожности, раздают символ победы гражданам.
С 6 по 8 мая с 15.00 выдача ленточек будет осуществляться по следующим адресам:
- м-н Спар (пр-т Мира, зоопарк); - м-н Виктория (бул. Л. Шевцовой); - м-н Маяк (ул. Театральная); - м-н Плаза (Ленинский проспект).
ИСТОЧНИК KP.RU