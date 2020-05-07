В Калининграде волонтеры раздают горожанам георгиевские ленточки

7 Май 2020 2020-05-07T14:38:49+03:00

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В Калининграде стартовала акция «Георгиевская ленточка» в новом формате. Как сообщает пресс-служба городской администрации, посредством социальных сетей можно передать эстафету #георгиевскаяленточка своим близким, друзьям и коллегам.

Кроме этого, члены молодежных организаций и волонтеры вышли на улицы города и, соблюдая меры предосторожности, раздают символ победы гражданам.

С 6 по 8 мая с 15.00 выдача ленточек будет осуществляться по следующим адресам:

- м-н Спар (пр-т Мира, зоопарк); - м-н Виктория (бул. Л. Шевцовой); - м-н Маяк (ул. Театральная); - м-н Плаза (Ленинский проспект).

ИСТОЧНИК KP.RU