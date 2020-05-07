Пьяный калининградец врезался в столб на своем автомобиле и заявил об угоне
На жителя Калининграда завели уголовное дело за ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
38-летний горожанин написал заявление, что его машину угнали. Полицейские провели проверку и установили, что мужчина все выдумал.
Как оказалось, накануне калининградец выпивал со своим приятелем, а затем вызвался довезти его до дома. Однако не справился с управлением и врезался в столб.
Чтобы избежать наказания за пьяное вождение, он выдумал историю с угоном. Однако, теперь ему предстоит отвечать более серьезной статье Уголовного кодекса.
ИСТОЧНИК KP.RU