2020-05-07T15:38:22+03:00
Общество

Пьяный калининградец врезался в столб на своем автомобиле и заявил об угоне

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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На жителя Калининграда завели уголовное дело за ложный донос. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

38-летний горожанин написал заявление, что его машину угнали. Полицейские провели проверку и установили, что мужчина все выдумал.

Как оказалось, накануне калининградец выпивал со своим приятелем, а затем вызвался довезти его до дома. Однако не справился с управлением и врезался в столб.

Чтобы избежать наказания за пьяное вождение, он выдумал историю с угоном. Однако, теперь ему предстоит отвечать более серьезной статье Уголовного кодекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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