Правительство распределило среди муниципалитетов 6 млн на благоустройство
Больше всех денег получит Черняховский городской округ
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Региональное правительство выделило почти 6 млн рублей на создание условий для отдыха и рекреации в шести муниципалитетах. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Больше всех денег получит Черняховский городской округ – чуть более 2 млн рублей. Гвардейский округ получит 1,93 млн рублей, Правдинский – 754 млн рублей.
Администрация Мамоново получит 508 тыс рублей, Полесска – 415 тыс, Озерска – 279 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU