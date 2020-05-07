2020-05-07T16:08:03+03:00
Общество

Правительство распределило среди муниципалитетов 6 млн на благоустройство

Больше всех денег получит Черняховский городской округ
Виктор Сергеев
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Региональное правительство выделило почти 6 млн рублей на создание условий для отдыха и рекреации в шести муниципалитетах. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Больше всех денег получит Черняховский городской округ – чуть более 2 млн рублей. Гвардейский округ получит 1,93 млн рублей, Правдинский – 754 млн рублей.

Администрация Мамоново получит 508 тыс рублей, Полесска – 415 тыс, Озерска – 279 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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