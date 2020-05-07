2020-05-07T17:33:49+03:00
Общество

На Гвардейском проспекте высадили 15-летние каштаны

В пятницу планируется высадить 75 деревьев на ул. Согласия
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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На четной стороне Гвардейского проспекта в четверг высадил 12 каштанов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«При выборе мест посадок деревьев, в первую очередь, ориентируемся на пустые приствольные квадраты, которые уже есть в городе. Пятнадцатилетние деревья специально для этих целей привезли из нашего местного питомника. Хороший посадочный материал, мы его очень внимательно выбирали. Также планируем освежить землю в приствольных квадратах и других местах, выбранных для высадки, возможно попозже засеять их декоративной травой», - сообщил председатель комитета городского хозяйства Александр Купцов.

По его словам, в пятницу планируется высадить 75 деревьев на ул. Согласия, а затем в течение года должны посадить еще сотню деревьев, это без учета различных кустарников на других городских улицах. Также продолжится озеленение в рамках благоустройства Нижнего пруда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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