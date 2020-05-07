Полицейские задержали калининградца, продававшего психостимуляторы
В Калининграде полицейские задержали 28-летнего мужчину, который занимался сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительным данным, 28-летний горожанин приобретал наркотики в Интернете и перепродавал их лично, либо через закладки.
«Полицейские установили наблюдение за мужчиной и выяснили, что он проживает в гостинице. Подозреваемый был задержан в коридоре отеля и в присутствии понятых досмотрен. У злоумышленника были обнаружены запрещенные вещества трех видов. Проведенная экспертиза показала, что изъятым оказались сильнодействующие психостимуляторы», - сообщили в пресс-службе полиции.
На него завели уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU