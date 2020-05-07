Калининградцы получат все социальные выплаты и пособия до 9 мая

7 Май 2020 2020-05-07T18:17:29+03:00

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Все социальные выплаты и пособия жителя Калининградской области поступят получателям ранее установленного срока - до 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по социальной политики.

В ведомстве отмечают, что из-за пандемии коронавируса автоматически продлеваются выплаты четырех видов социальной поддержки:

– ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка – с 1 апреля до 1 октября автоматически продлевается на год гражданам, у которых ребенку исполняется 1 или 2 года. Сейчас она продлена 953 получателям;

– пособие на ребенка и ежемесячная денежная выплата многодетной семье с 1 апреля до 1 июля автоматически продлеваются на следующие шесть месяцев. Они предоставлены уже 1 921 получателю;

– ежемесячное пособие инвалидам и детям-инвалидам, у кого срок назначения заканчивается после 1 апреля, но не более, чем на срок установления инвалидности;

– субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 1 апреля до 1 октября продлевается на шесть месяцев без учета возможной задолженности по ним. Уже 960 получателей в мае получат субсидию за апрель.

ИСТОЧНИК KP.RU