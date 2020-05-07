Пассажирские ж/д перевозки в Калининградской области сократились на 86%

7 Май 2020 2020-05-07T18:57:01+03:00

Всего в апреле с железнодорожных вокзалов и станций было отправлено 51,2 тыс. пассажиров

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В апреле перевозки пассажиров на Калининградской железной дороге сократились почти на 86%. Об этом сообщает пресс-служба КЖД.

Всего в апреле с железнодорожных вокзалов и станций было отправлено 51,2 тыс. пассажиров, что на 85,8 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении перевезено 49,4 тыс. пассажиров, в поездах дальнего следования до временной приостановки их курсирования 1,8 тысяч.

Всего за январь-апрель 2020 года отправлено почти 907 тыс. пассажиров, что почти на 23% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU