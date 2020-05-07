За неделю в Калининградской области задержали более 140 рыбаков-любителей

7 Май 2020 2020-05-07T19:06:17+03:00

Нарушителей оштрафовали на 218 тысяч рублей.

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С 30 апреля по 6 мая в Калининградской области рыбинспекторы выявили 142 нарушения правил любительского рыболовства. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства.

Калининградцы ловили рыбу во время запрета в период весеннего нереста.

У браконьеров было изъято 222 орудия лова, в том числе 58 запрещенных, арестовано 11 транспортных средств. Общий вес изъятой рыбы составил почти 83 кг, а ущерб составил 98 тысяч рублей.

Нарушителей оштрафовали на 218 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU