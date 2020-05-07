«Этой иконе я бы молился»: Евгений Гришковец предложил канонизировать безымянного советского солдата

7 Май 2020 2020-05-07T21:29:00+03:00

По мнению писателя это должен быть образ в пилотке, гимнастерке и с нимбом

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Калининградский писатель Евгений Гришковец высказался за канонизацию безымянного солдата Великой Отечественной войны. Эту идею он озвучил 7 мая во время онлайн-встречи с поклонниками на своем YouTube-канале, которая была посвящена предстоящему Дню Победы.

Перед зрителями наше земляк предстал в матросской тельняшке и со стрижкой «под машинку». Говорил про войну, героев, своих родственников-фронтовиков, показывал их медали.

- У меня есть сильнейшее желание канонизировать неизвестного солдата Великой Отечественной войны как великомученика. Я не знаю, как это можно сделать. Многие из них были некрещеные, многие были, наверное, атеистами. Но чему они молились – я не знаю. Они во что-то так верили.. В жизнь, в человека, в святую душу, в родину, в предназначение, во что-то священное. Вот такой образ в пилотке, гимнастерке, со скаткой шинели через плечо, в обмотках или сапогах, с винтовкой. И нимб! Вот этой иконе я бы молился. Там бы я хотел бы поставить свечи. Для меня это образ святого мученика – безымянный русский солдат, - сказал Евгений Гришковец.

Драматург признался, что святым он считает и образ жителя блокадного Ленинграда: мужчины, женщины, ребенка. При этом он отметил, что у мусульман могут быть какие-то свои канонизации.

- Нам непременно нужно праздновать этот праздник как праздник почти религиозный. Да, для меня лично это война входит в часть моей собственной религии, - сказал писатель и выпил 50 грамм. – Давайте 9 мая соберемся все вместе, каждый за своим столом, и будем праздновать.

За нашу Победу драматург выпил стоя.

Отметим, Евгений Гришковец в условиях самоизоляции регулярно проводит подобные онлайн-встречи с поклонниками. Из дома он не выходит и предпочитает общение в интернете.

О том, как писатель живет в условиях самоизоляции и почему не может заниматься литературой, читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU