2020-05-08T02:17:47+03:00
Общество

Человек из Оренбурга: в Калининградской области поменяли главного судебного пристава

Алексей Очкалов пришел на смену Валериану Жеребятьеву
Кирилл Алексеев
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С 1 мая к работе в должности исполняющего обязанности руководителя Управления федеральной службы судебных приставов России по Калининградской области приступил Алексей Очкалов. Соответствующий приказ, как сообщила пресс-служба ведомства, был подписан еще 28 апреля. На должности главного судебного пристава 40-летний Очкалов сменил Валериана Жеребятьева.

Что известно об Алексее Очкалове? Ему 40 лет. Он родился в Оренбурге, где окончил юридический факультет государственного университета. С 2003 года трудится в структурах Минюста России, занимает должности с Управлениях федеоальной Службы судебных приставов по Оренбургской и Свердловской областям. В последние пять лет Алексей Очкалов руководил УФССП России по Оренбургской области.

Алексей Очкалов является государственным советником юстиции Российской Федерации 2 класса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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