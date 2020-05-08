2020-05-08T10:37:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининграде число заболевших коронавирусом превысило 600 человек

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 637 случаев заболевания.
Виктор Сергеев
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..Фото: Артем ЛЕНЦ
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 38 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 637 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 48,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2805 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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