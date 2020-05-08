В Калининграде число заболевших коронавирусом превысило 600 человек

8 Май 2020 2020-05-08T10:37:16+03:00

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 637 случаев заболевания.

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 38 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 637 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 48,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2805 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU