В Калининграде число заболевших коронавирусом превысило 600 человек
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 637 случаев заболевания.
.Фото: Артем ЛЕНЦ
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 38 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 637 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 48,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 2805 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU