В Балтийске сотрудница ломбарда похитила 110 тысяч рублей

8 Май 2020 2020-05-08T10:52:56+03:00

Работодатель даже не знал, что его сотрудница перестала выходить на работу и опустошила кассу

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В Балтийске полицейские задержали работницу ломбарда, которая подозревается в присвоении крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По предварительным данным оценщица решила уволиться с работы и забрала из кассы все наличные деньги – 110 тысяч рублей. При этом, работодатель даже не знал, что его сотрудница перестала выходить на работу и опустошила кассу.

На женщину завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU