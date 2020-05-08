В Балтийске сотрудница ломбарда похитила 110 тысяч рублей
Работодатель даже не знал, что его сотрудница перестала выходить на работу и опустошила кассу
.Фото: Александр Подгорчук
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В Балтийске полицейские задержали работницу ломбарда, которая подозревается в присвоении крупной суммы денег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
По предварительным данным оценщица решила уволиться с работы и забрала из кассы все наличные деньги – 110 тысяч рублей. При этом, работодатель даже не знал, что его сотрудница перестала выходить на работу и опустошила кассу.
На женщину завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU