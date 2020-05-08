9 мая Алиханов возложит цветы к мемориалу 1200 гвардейцам в «индивидуальном порядке»
Губернатор Антон Алиханов в субботу, 9 мая, возложит цветы у мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
«Губернатор в индивидуальном порядке рано утром возложит. С учётом социальной дистанции и других рекомендаций Роспотребнадзора», - сообщил Лысков.
По словам Лыскова, посещение мемориалов не входит в число мест первой необходимости, однако правоохранители будут лояльнее относиться к нарушителям и стараться без лишней необходимости не выписывать постановления, а работать через предупреждения.
«Со своей стороны мы просим жителей региона соблюдать режим самоизоляции, беречь своё здоровье и отдать дань памяти павшим участвуя в дистанционных памятных мероприятиях, таких как Бессмертный полк онлайн и прочих. Авиапарад рекомендуем смотреть из своих домов и в трансляциях СМИ», - сказал руководитель правительственной пресс-службы
ИСТОЧНИК KP.RU