2020-05-08T11:30:20+03:00
Коронавирус Covid-19

9 мая Алиханов возложит цветы к мемориалу 1200 гвардейцам в «индивидуальном порядке»

Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Губернатор Антон Алиханов в субботу, 9 мая, возложит цветы у мемориала 1200 гвардейцам в Калининграде. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

«Губернатор в индивидуальном порядке рано утром возложит. С учётом социальной дистанции и других рекомендаций Роспотребнадзора», - сообщил Лысков.

По словам Лыскова, посещение мемориалов не входит в число мест первой необходимости, однако правоохранители будут лояльнее относиться к нарушителям и стараться без лишней необходимости не выписывать постановления, а работать через предупреждения.

«Со своей стороны мы просим жителей региона соблюдать режим самоизоляции, беречь своё здоровье и отдать дань памяти павшим участвуя в дистанционных памятных мероприятиях, таких как Бессмертный полк онлайн и прочих. Авиапарад рекомендуем смотреть из своих домов и в трансляциях СМИ», - сказал руководитель правительственной пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU

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